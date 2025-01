TV L Nieuws, 14 januari 2025

De koude, zon en aangevroren plassen en vijvers nodigen uit om te gaan schaatsen. Maar dat is absoluut verboden. Pas als de ijsmeester van een gemeente beslist dat het ijs dik genoeg is, mag er geschaatst of gespeeld worden op natuurijs. Brandweer Zuid-West Limburg roept op om de regels te respecteren en extra voorzichtig te zijn met de vrieskou en gladde wegen de komende dagen.