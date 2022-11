De brandweer van Bilzen waarschuwt voor koolstofmonoxide of CO-vergiftiging. Door de huidige energieprijzen gaan mensen op zoek naar alternatieve en goedkopere manieren om het huis te verwarmen. Maar die zijn niet altijd even veilig. De brandweer vreest voor een stijging in het aantal slachtoffers nu het kouder wordt. Bij CO-vergiftiging telt elke seconde, want het is dodelijk.