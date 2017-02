TVL Nieuws, 1 februari 2017

Politie MidLim heeft deze namiddag de auto van de vermiste Genkenaar Luc Peeters gevonden in het Albertkanaal in Genk. Het was NV De Scheepvaart die de wagen in het kanaal ontdekte tijdens een routinecontrole. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de wagen te takelen. Of Luc Peeters, die sinds zaterdagavond verdwenen is, in de wagen zat is nog niet duidelijk.