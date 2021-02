TVL Nieuws, 1 februari 2021

In het centrum van Beringen vinden momenteel ingrijpende werken plaats. Naast de bouw van het nieuwe stadhuis en de ontwikkeling van de collegesite wordt ook het marktplein opnieuw aangelegd. Bij deze renovatie van de markt wordt ook het erfgoed van Beringen in de kijker gezet. “Zo restaureren we het oorlogsmonument aan de kerk en krijgt de stad terug een perroen, een symbool voor haar verkregen stadsrechten”, aldus schepen van erfgoed An Moons (VOLUIT). Het oorlogsmonument op de Markt aan de Sint-Pietersbandenkerk (zie foto) is opgericht in 1923 om de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Het monument, dat in 2014 werd beschermd, bestaat uit een sokkel en een soldaat in wapenuitrusting. Bij de heraanleg van de site wordt het hardstenen monument verplaatst naar een nieuw park tegen het koor van de kerk. Op deze nieuwe locatie is er ook meer ruimte rond het monument voor herdenkingsplechtigheden. Voor de verplaatsing van het maar liefst zeven ton wegende monument is een demontage nodig. “Als stadsbestuur willen we van deze gelegenheid gebruikmaken om het monument ook te reinigen en te restaureren", licht schepen van openbare werken Jean Vanhees (CD&V) toe. "Na de demontage brengen we het tijdelijk onder in de stedelijke werkplaatsen, waar een gespecialiseerde firma de restauratie zal uitvoeren. De werken starten in februari en duren ongeveer een half jaar." Perroen Beringen krijgt ook haar perroen terug. “Een perroen, een zuil met daarop een pijnappel en een kruis, vind je terug in de zogenaamde ‘Bonnes Villes’ of ‘Goede Steden’. Deze steden behoorden tot het vroegere Prinsbisdom Luik en hadden een zekere vorm van vrijheid, autonomie en gerechtigheid en mochten bijvoorbeeld een stadsomwalling bouwen”, vertelt schepen An Moons. “Een perroen staat symbool voor deze stadsvrijheden. Het lag vaak centraal op het marktplein en was de locatie voor officiële bekendmakingen en afkondigingen van nieuwe wetten. Er waren tien Loonse ‘Goede Steden’, waaronder Beringen, met elk een perroen.” Verder wordt er op de Markt ook aanvullende erfgoedduiding voorzien met de historische betekenis van de Markt en de omliggende gebouwen, om zo de geschiedenis van Beringen met een breed publiek te delen. (Foto: Provincie Limburg - Jan Bellen)