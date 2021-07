TVL Nieuws, 1 juli 2021

Natuurgebied De Wijers stelt zich in september kandidaat bij de Vlaamse regering als ‘landschapspark’. Om die kandidatuur kracht bij te zetten, roept het gebied haar inwoners op om deze zomer massaal de mooiste plekjes van De Wijers te delen op sociale media met de hashtag: #mijnwijers. “Zo kan heel Vlaanderen met eigen ogen zien hoe trots de inwoners op hun streek zijn”, vertelt An Bloemen van Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK). Natuurgebied De Wijers strekt zich uit over de gemeenten Hasselt, Genk, Zonhoven, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Lummen en Diepenbeek. “Deze waterrijke streek beschikt over uniek landschappelijk erfgoed en bijzondere natuurwaarden”, vertelt gedeputeerde voor Milieu en Natuur Bert Lambrechts (N-VA): “De Wijers bestaat voor meer dan de helft uit natuur, waarvan meer dan 6.000 ha geniet van een Europese bescherming als Natura2000-gebied. De vijvers van De Wijers vormen een kraamkamer voor heel wat zeldzame diersoorten, zoals de woudaap, de roerdomp en Vlaanderens enige boomkikker.” Het land van 1001 vijvers Die unieke natuurwaarden zijn te danken aan het vele water in de streek: 8 beekvalleien doorkruisen het gebied en liggen aan de basis van de vorming van de meer dan 1.000 vijvers die het gebied rijk is. De vijvers ontstonden op verschillende manieren: ze werden gegraven onder impuls van de Abdij van Herkenrode of uitgestoken voor het ontginnen van turf. Vandaag resulteert dat in een lappendeken van vijvers, plassen en meren. De afgelopen jaren werd door de 19 partners van De Wijers al hard samengewerkt aan de verbetering van het landschap, openstelling voor het publiek en promotie van de streek. Iedereen De Wijers De Wijers is kandidaat om het label Landschapspark te halen. Om haar kandidatuur te ondersteunen, roept De Wijers de hulp in van haar bevolking. “Tijdens wandelingen en uitstappen blijkt immers telkens weer hoe trots de inwoners zijn op hun Wijers, die vaak letterlijk aan hun achtertuin liggen”, aldus Ann Bloemen van RLLK. “Dat wil De Wijers deze zomer aan heel Vlaanderen laten zien. Het roept haar inwoners op om hun mooiste bekende en minder bekende plekjes in De Wijers met iedereen te delen, via de hashtag #mijnwijers op Instagram, Facebook, Tiktok en andere sociale media.” De hele zomer lang loopt er ook een campagne op sociale media, waarbij Wijerfans in de kijker worden gezet met hun favoriete plekje, om anderen te stimuleren hun Wijersplekje te delen. Onder de inzendingen wordt een Wijersverrassingspakket verloot. “Zo wordt iedereen De Wijers”, besluit Bloemen.