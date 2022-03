TVL Nieuws, 1 maart 2022

Het tekort aan kinderopvang in de Limburgse gemeenten blijft groot. Kinderopvang Ferm kreeg het afgelopen jaar, in de 24 gemeenten waar ze werkzaam zijn, meer dan 3.000 aanvragen waarvan ze niet eens de helft positief hebben kunnen beantwoorden. De kinderopvang organiseert daarom op 9 maart in Bilzen waarbij mensen die interesse hebben meer info kunnen vragen. Ook de stad Bilzen komt met verschillende initiatieven die het beroep aantrekkelijker moeten maken. Het vinden van kinderopvang in Limburg loopt voor geen meter. Kinderopvang Ferm kreeg het afgelopen jaar, in de 24 gemeenten waar ze werken, meer dan 3.000 aanvragen. Niet eens de helft kreeg een plaats. De kinderopvang organiseert daarom op 9 maart in Bilzen een grootse infosessie. De stad Bilzen komt ook zelf met verschillende initiatieven die het beroep aantrekkelijker moeten maken.