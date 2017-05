TVL Nieuws, 1 mei 2017

- We moeten blijven opkomen voor de kwetsbaren in de maatschappij. Dat is de oproep van Peter Vanvelthoven naar aanleiding van de dag van de arbeid van morgen. - 16.000 mensen bezoeken de bakkerij Vangrootloon in Sint-Truiden op honderdjarig jubileum. - En met het mooie weer trokken heel wat mensen er vandaag op uit. Zo was er veel volk aan de Avonturenberg in Beringen, maar ook op het mooiste plekje van België, althans volgens de Engelse krant the Guardian.