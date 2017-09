TVL Nieuws, 1 september 2017

- Het parket Limburg rolt een grootschalige dieselfraude op in Opglabbeek. Een criminele bende verdiende tientallen miljoenen euro's door stookolie te ontkleuren naar diesel - In Alken loopt basisschool De Kleine Reus een race tegen de klok. De school zet op tien maanden tijd een nieuw gebouw neer. Het moet morgen open gaan maar het was vanmiddag nog niet klaar - In Beringen kan iedereen binnenkort letterlijk in de voetsporen van de mijnwerkers treden. De Vlaamse overheid investeert drie en een half miljoen euro in een mijnbelevingscentrum. Na de 20 miljoen van het provinciebestuur kan het project nu van start gaan. - En een nieuwe loopwedstrijd laat de deelnemers in het najaar dwars door Bokrijk lopen