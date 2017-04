TVL Nieuws, 10 april 2017

In As zijn er minstens drie honden gestorven door vergiftiging. De eigenaars gingen gisteren wandelen aan het bospad langs de Bilzerseweg in As. Tijdens de wandeling werd ook Yaman, de Mechelse herder van Yasemine Erbas, onwel. De hond kon niet meer naar huis wandelen. De eigenaars brachten hem onmiddellijk naar de dierenarts. Maar daar stierf de Mechelse herder al een halfuur later. We willen u uitdrukkelijk waarschuwen voor schokkende beelden.