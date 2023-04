TVL Nieuws, 10 april 2023

In Borgloon kon jong en oud vandaag terecht op de Loonse Stroopfeesten. In de regio is stroop altijd belangrijk geweest voor de lokale economie. Met de Stroopfeesten start op Paasmaandag traditioneel het toeristisch seizoen in Borgloon. Dit jaar organiseerde de stad ook voor het eerst een boerenmarkt waarbij lokale handelaars allerlei streekproducten konden verkopen. Bij de bezoekers viel de stroop alvast goed in de smaak.