TVL Nieuws, 10 januari 2024

Voor wie in dit weer in openlucht moet werken, is het bibberen en beven. Toch trotseren heel wat marktkramers de vrieskoude zoals op de wekelijkse markt in het centrum van Beringen. De marktkramers zijn wel goed voorbereid en verwarmen zich aan elektrische vuren. De groenten-en fruitkramen doen er alles aan om hun producten te beschermen, want bij deze temperaturen kunnen hun goederen bevriezen.