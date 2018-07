TVL Nieuws, 10 juli 2018

- Een zwarte dag voor Maasmechelen. Twee fietsende zestigers komen om in het verkeer. Eén man in Leut, de andere in de buurt van het Nederlandse Heerlen.





- Nog in Maasmechelen vindt een man zijn huis terug als een stort. Hij had het te goeder trouw uitgeleend maar werd flink opgelicht.





- In Linde bij Peer wordt een eeuwenoude Lindeboom bedreigd. De gemeente wil er een fietspad tegen leggen.





- En Limburg is in de ban van de WK-gekte. Gaan we naar de finale? We vragen het aan Niels Christiaens die in Sint-Truiden klaar zit voor de match tegen Frankrijk.





- We nemen poolshoogte bij Limburgers in Sint-Petersburg.





- En in Zonhoven maken ze de grootste tricolore van het land om het stadhuis te sieren.