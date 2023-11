TVL Nieuws, 10 november 2023

Hasselt wordt de naam van de nieuwe fusie tussen Hasselt en Kortessem. Dat betekent dat er geen aparte bevraging bij de burgers komt over de naam, zoals in andere Limburgse fusiegemeenten wel het geval was. "Eigenlijk was er over die naam nooit veel discussie", zegt burgemeester Vandeput daarover. Hasselt en Kortessem hebben een lijvig document uitgewerkt, dat voorgelegd wordt aan alle inwoners en aan de gemeenteraadsleden. De gemeenteraden van Hasselt en Kortessem moeten op dinsdag 21 november de fusie definitief goedkeuren, om dan te kunnen starten op 1 januari 2025.