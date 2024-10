TVL Nieuws, 10 oktober 2024

Is de integratie in mijngemeente Beringen geslaagd of niet? Het was één van de centrale thema's in het lijsttrekkersdebat gisterenavond. Vooral de taalachterstand van bepaalde inwonersgroepen was voer voor discussie. Enkele partijen vinden dat de Turkse gemeenschap de Nederlandse taal niet machtig genoeg is. Wat in de praktijk vaak voor problemen zorgt. Ook kiesbrieven die in het Turks zijn opgesteld, zijn voor heel wat partijen in Beringen ontoelaatbaar.