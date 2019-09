TVL Nieuws 10 september 2019

De Limburgse kledingketen JBC sluit haar winkel in Genk centrum. Er wordt gekeken of de werknemers in andere filialen terecht kunnen.





In Bree heeft burgemeester Van der Auwera de werken aan de Maaseikerbaan laten stilleggen na ongerustheid bij buurtbewoners over vervuiling in de ondergrond.





Het Rode Kruis en VDAB zoeken op een jobdag 60 tijdelijke personeelsleden voor het asielcentrum dat binnenkort de deuren opent in Leopoldsburg.





In Hamont-Achel wordt Elise Mertens gehuldigd na haar grandslamtitel in het dubbelspel op de US Open.





En de Tongerse student Maxim Renard slaagde erin om toppers zoals Luc Tuymans te strikken voor een tentoonstelling.