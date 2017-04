TVL Nieuws, 11 april 2017

In As sterven minstens drie honden op één dag door gif dat onbekenden achterlaten in het bos. Volgens het Natuurhulpcentrum sterven in deze periode van het jaar veel honden en katten door gif dat jagers uitleggen.Na anderhalf jaar ergernis voor hondeneigenaars, heeft Hasselt weer hondenpoepzakjes in de automaten al verloopt de verdeling nog niet helemaal vlekkeloos.De ontmijningsdienst DOVO laat in Genk dagenlang explosieven liggen, maar komt ze nu toch versneld onschadelijk maken op vraag van de burgemeester.En Mathew Ryan ziet voor zichzelf eerder een toekomst bij Valencia dan als keeper bij Racing Genk.