TVL Nieuws, 11 januari 2023

- Betalen we binnenkort geen BTW meer op groenten of fruit? Omdat de prijs van gezonde voeding blijft stijgen gooit Groen het voorstel nog eens op tafel.- In Houthalen-Helchteren zijn afgelopen nacht 5 schapen doodgebeten bij herder Johan Schouteden. Nog eens 25 schapen vluchtten de weg op. Het domein van de herder is nochtans met een wolfproof omheining afgebakend en hij heeft ook Turkse gevechtshonden die de wolf moeten tegenhouden.- Werkgeversorganisatie Voka is boos dat de ministerraad beslist heeft dat wie ziek wordt tijdens zijn of haar verlof, die vakantiedagen vanaf 2024 zal kunnen compenseren.- Botoxbehandelingen bij twintigers zitten in de lift. Steeds meer jonge mensen starten nu al met inspuitingen in de hoop rimpels in de toekomst te vermijden.- En Sabine Vranckx uit Beringen heeft een bionische hand en wil vooroordelen wegwerken door haar verhaal met zoveel mogelijk mensen te delen.