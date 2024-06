TVL Nieuws, 11 juni 2024

Cd&v Limburg ligt niet wakker van het succes van Vlaams Belang in onze provincie bij de nationale verkiezingen. De christendemocraten leveren 19 burgemeesters, maar haalden afgelopen zondag in geen enkele gemeente de meeste stemmen. Dat was in 2019 wel nog het geval. Vooral in het noorden van onze provincie, zoals in Lommel, Pelt en Peer, was cd&v de grootste. Daar heeft Vlaams Belang nu de meeste kiezers kunnen overtuigen. Hetzelfde geldt voor het zuiden van Limburg. Alleen in het centrum is N-VA de grootste. Het baart de christendemocraten weinig zorgen. De lokale verkiezingen gaan over totaal andere thema's, en de lokale cd&v-mandatarissen scoren nog steeds goed bij de bevolking, klinkt het.