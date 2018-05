TVL Nieuws, 11 mei 2018

Bij werken aan het voetbalveld Hoger Op Heide in Kiewit is een vrachtwagen volledig uitgebrand. De hoge rookpluim was tot ver in Hasselt zichtbaar. De vrachtwagen was gevuld met isolatiematerialen. Een jongeman liep toevallig voorbij toen hij naar eigen zeggen een ontploffing hoorde, en de vlammen zag. De werkmannen zelf belden onmiddelijk naar de brandweer. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.