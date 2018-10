TVL Nieuws, 11 oktober 2018

- Racing Genk en een bank uit Genk zijn expliciet vernoemd in het onderzoek naar witwaspraktijken en matchfixing in het Belgische voetbal. Spelersmakelaar Dejan Veljkovic zou in samenspraak met Racing Genk constructies hebben opgezet om zichzelf en spelers verdoken vergoedingen uit te betalen.





- Met Sébastien Delferière en met Bart Vertenten werden er ook twee topscheidsrechters opgepakt. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny is naar eigen zeggen verrast en geschokt.





- In Heusden-Zolder opent de grootste binnenspeeltuin van de Benelux de deuren.





- En in Limburg Kiest trekken we naar Genk waar Wim Dries en Zuhal Demir strijden om de burgemeesterssjerp en in As komt Linda Scheepers, de moeder van Racing Genkspeler Leandro Trossard, voor het eerst op tijdens de verkiezingen.