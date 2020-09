TVL Nieuws, 11 september 2020

- Op verschillende plaatsen in Limburg zitten leerlingen 's morgens en 's avonds als sardientjes in een blik op de schoolbussen van de Lijn. Leerlingen trekken zelf aan de alarmbel omdat er geen mogelijkheid is tot afstand houden en ze vrezen voor coronabesmetting. De Lijn zegt dat ze het probleem onderzoekt en het wil oplossen.- Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs zou het geen goed idee zijn om de mondmaskerplicht in de klas te versoepelen.- We gaan op bezoek in het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden waar tijdens de eerste golf 96 coronapatiënten om het leven kwamen. TV Limburg zendt zondag om 11 uur de herdenking uit van alle mensen die in Haspengouw omkwamen tijdens de coronacrisis.- In Beringen is de afvalcentrale van de toekomst geopend. De biostoomcentrale kan jaarlijks 200.000 ton huishoudelijk afval uit Limburg verwerken en moet de afvalfactuur voor Limburgse gezinnen betaalbaar houden.- En de sonnetten van Shakespeare verschijnen binnenkort in het Hasselts dialect. Het project is ook een aanklacht tegen het lamleggen van de culturele sector in coronatijden.