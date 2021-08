TVL Nieuws, 12 augustus 2021

Aan de brandweerkazerne van Heusden-Zolder is vandaag een monument onthuld ter nagedachtenis van Chris Medo en Benni Smulders. Beide brandweermannen kwamen twee jaar geleden om het leven in een brand aan de Koolmijnlaan in Beringen. Het monument is te bewonderen aan de voorgevel van de brandweerkazerne in Heusden-Zolder. Kunstsmeden Robin Das en Raf Nulens creëerden een mooie 3D-versie van de tekening die Kristien Tielens - zelf echtgenote van een brandweerman - maakte meteen na de noodlottige brand. “Met dit monument hebben we ook bij onze tweede thuis, de brandweerkazerne, een plek waar we even kunnen stilstaan bij het tragische verlies”, verduidelijkt sectorcommandant Werner van Kerckhove. “Daarnaast kunnen we hiermee ook de mooie herinneringen aan Chris en Benni levend houden. Voor ons symboliseert het monument ook de verbondenheid, steun en vriendschap in onze brandweerpost. Dat helpt ons om het verlies wat dragelijker te maken.” Vriendenkring post Heusden-ZolderHet monument kwam er met de steun van de vriendenkring van post Heusden-Zolder. “We kozen er voor het monument buiten te plaatsen, zodat het niet alleen zichtbaar is voor leden van de brandweer maar ook voor andere mensen”, vertelt kapitein en voorzitter Bert Ceyssens. “Omwille van die plek in openlucht werkten de kunstenaars ook alleen met metaal.” Het lag voor de hand dat de vriendenkring voor Raf Nulens en Robin Das koos, twee kunstsmeden uit Heusden met veel ervaring in dit soort werk. “De vader van Raf heeft de helm – die aan de kazernegevel hangt, rechts van het nieuwe kunstwerk – ooit nog zelf gesmeed. Robin en Raf gingen op hun beurt erg toegewijd met hamer en aambeeld aan de slag om de tekening van Kristien - twee knielende brandweermannen - om te zetten in een tastbaar kunstwerk. Bij smeedkunst laat elke slag van de hamer een unieke indruk achter op het metaal. Zo ontstond er een uniek en persoonlijk werk, waarmee we erg tevreden zijn. Een mooie manier om Chris en Benni te gedenken,” besluiten Bert en Werner. (Foto: Ann Cuppens)