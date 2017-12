TVL Nieuws, 12 december 2017

De eerste winterprik zorgde meteen voor veel verkeersellende in Limburg. Code oranje is nog niet afgeblazen. Wegen en Verkeer vraagt ook om vanavond en vannacht niet de baan op te gaan als het niet echt nodig is. De ex en een klusjesman zijn aangehouden voor de moord op de Nederlandse zakenman Marcel van Hout in Neerpelt.Interpol wordt gevraagd om de dood van een model uit Maaseik te onderzoeken. De jonge vrouw kwam om het leven toen ze van het balkon van een hotel in Maleisië 20 verdiepingen naar beneden viel.Oud-NAVO-secretaris-generaal Willy Claes roept op om de kernwapens uit Kleine Brogel weg te halen. Racing Genkvoorzitter Peter Croonen geeft in Sportcafé uitleg over het ontslag van trainer Albert Stuivenberg.En wie mee wil zijn met zijn tijd, haalt voor zijn kerstversiering veel rood en goud in huis.