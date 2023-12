TVL Nieuws, 12 december 2023

- Meer dan 100 sympathisanten steunen de geschorste leerkrachten van de sportschool in Hasselt. De leerkrachten moesten zich vandaag verdedigen tegen een mogelijk ontslag vanwege racistische, seksistische en homofobe opmerkingen in een WhatsAppgroep.- Een nieuwe dag, een nieuw probleem bij de Lijn. Binnenkort rijden er geen bussen meer naar de Kids in Hasselt, een scholencampus voor meer dan 1.000 kinderen en volwassenen met een beperking. En een meisje uit Lommel moet vijf bussen nemen om op school te geraken.- De verkiezingen worden een clash tussen stemmenkanon Zuhal Demir en uitdager Jo Brouns. Nooit eerder was de vernieuwing, vervrouwelijking en verkleuring zo groot bij de Limburgse lijsttrekkers.- In Genk opent de fabriek van de toekomst haar deuren. Er is plaats voor een vijftigtal maakbedrijven die werk geven aan zo'n 400 mensen.- En Limburg United is zijn jubileumjaar begonnen met spectaculaire resultaten. Maar coach Raymond Westphalen waarschuwt voor euforie.