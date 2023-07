TVL Nieuws, 12 juli 2023

Het parket Limburg start een opsporingsonderzoek naar de woon- en zorggroep Triamant. Door faillissementen in die groep kregen zorgbehoevenden in Velm en Bree geen zorg meer. Het onderzoek wordt gevoerd door FGP Limburg. Zij gaan de structuur van Triamant doorlichten en onderzoeken of er sprake is van financiële onregelmatigheden. Intussen stuikt het kaartenhuisje verder in. Gisteren nog vroeg ook Triamant in Velm het faillissement aan.