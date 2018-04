TVL Nieuws, 13 april 2018

Na meer dan 25 jaar krijgt de Bilzerse jeugd een eigen stek: het nieuwe jeugdcentrum de Bilding opent dit weekend in de achtertuin van vrijetijdscentrum De Kimpel. Zaterdagavond wordt de Bilding feestelijk geopend. Onder andere Lisa Smolders, Partyshakerz en The Whatevers verzorgen de muziek op de openingsfuif. "Bilzerse jongeren, jeugdverenigingen en de Jeugdraad voorop waren al jaren vragende partij voor een eigen moderne, centrale en vooral betaalbare locatie waar ze kunnen samenkomen en gemakkelijk evenementen kunnen laten plaatsvinden. Met de Bilding voldoet het stadsbestuur aan die vraag," legt burgemeester Frieda Brepoels uit. Het gebouw Het gebouw bestaat uit een grote zaal van 163 m² met een maximale capaciteit van 489 personen, een kleine zaal van 74 m² met een capaciteit van 222 personen en een repetitieruimte. Schepen van jeugd Griet Mebis: "Het wordt voor jongeren een stuk gemakkelijker om zelf activiteiten te organiseren aangezien alle moderne en noodzakelijke voorzieningen ter beschikking zijn. Het jeugdcentrum is een polyvalent gebouw: van fuiven tot stand-upcomedy, eigenlijk kan bijna alles en iedereen er terecht. Bovendien heeft de jeugddienst nu ook een vaste uitvalsbasis voor de Grabbelpas.” Repetitieruimte voor Bilzerse bandDe repetitieruimte geeft Bilzerse bands de mogelijkheid te repeteren in een akoestische ruimte die voorzien is van de nodige installaties. Diensthoofd Jeugd Dimitry Janssens: “Inspiratie haalden we bij de werkgroep, een aantal lokale muzikanten, een expertencommissie van de provincie Limburg, collega’s van cc De Kimpel en bij verschillende jeugdcentra.” Naam & ontwerpVia wedstrijden werden jongeren uitgedaagd een klinkende naam te bedenken en een tof ontwerp te creëren voor de zijwanden en het spanplafond van het gebouw. De Bilding heeft zijn naam te danken aan Sebastian Martin. Hij bedacht de winnende naam, die een verwijzing bevat naar een gebouw (building), Bilzen en Bil, het figuurtje dat lange tijd als mascotte fungeerde van de Jeugdraad. Het strakke ontwerp van de zijwanden en het spanplafond zijn dan weer het winnende werk van Kasper Konings. Het geheel valt duidelijk in de smaak bij de lokale jongeren.