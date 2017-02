TVL Nieuws, 13 februari 2017

De Vlaamse regering kiest voor de Trumpiaanse aanpak, nu de Raad van State buitenspel gezet wordt in het dossier van de Noordzuidverbinding in Houthalen-Helchteren. Dat zegt de groene beweging. Het Limburgs gerecht is minstens 3 zogenaamde Dark Number-moorden op het spoor. Normaal zouden ze niet ontdekt zijn. Maar door vaker een autopsie uit te voeren bij verdachte overlijdens komen ze wel aan het licht. In Tessenderlo zijn de banden van zeker 11 auto's kapotgestoken. Gisteren gebeurde hetzelfde ook al in Maasmechelen. De rechter stelt GAIA in het ongelijk. De stad Genk mag een tijdelijke slachtvloer inrichten tijdens het offerfeest voor moslims. En de derbykoorts stijgt in Limburg, vlak voor de aftrap van STVV-Racing Genk.