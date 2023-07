TVL Nieuws, 13 juli 2023

Voor het derde jaar op rij zijn er kraanvogels geboren in de Vallei van de Zwarte Beek. Het feit dat de ouder-kraanvogels elk jaar opnieuw terugkomen om een nest te maken, wil zeggen dat de omstandigheden naar wens zijn. “Kraanvogels keren altijd terug naar hun broedplek van het jaar voordien, als ze er tenminste tevreden over waren. Het is dus altijd bang afwachten of dit ook gebeurt” zegt Corry Goossens, Kraanvogelwacht Natuurpunt. “Dit jaar keerden de ouders midden februari terug en was het al snel duidelijk dat ze weer een nest gingen maken. Midden maart begonnen ze te broeden en een maand later zijn er twee kraanvogels geboren. Ondertussen kunnen de jongen vliegen en zie je ze soms samen met de ouders op verkenning gaan in de Vallei van de Zwarte Beek." Vrijwilligers van Natuurpunt hebben, samen met de Vlaamse overheid, hard gewerkt aan het herstel van de venen en moerassen in de vallei. De vogels hebben een uitgestrekt gebied nodig waar ze voldoende voedsel kunnen vinden en de nodige rust. Met drie succesvolle broedgevallen op drie jaar tijd, kunnen we spreken van een succes.