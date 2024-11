TVL Nieuws, 13 november 2024

De politie ziet het aantal autobestuurders dat rondrijdt zonder verzekering of met een niet-gekeurd voertuig toenemen. Ook worden meer en meer chauffeurs die hun verkeersbelasting niet betaald hebben, betrapt. De cijfers zijn al een tijdje aan het stijgen. Dat blijkt keer op keer bij controles van de politie, in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst. Vermoedelijk is er een verband met de crisis en de gestegen prijzen. Automobilisten kunnen het niet betalen en nemen het risico erbij. Ze rijden rond in een auto die niet in orde is. Een groot risico, want wie een ongeluk veroorzaakt, draait op voor alle kosten en riskeert zelfs een gevangenisstraf.