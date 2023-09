TVL Nieuws, 13 september 2023

Er is nog steeds een groot gebrek aan opvangplaatsen voor dak- of thuisloze jongeren in Limburg. Daarom schudt Musti Onlen aan de boom. Al jarenlang zet hij zich via zijn VZW Homie in om kwetsbare jongeren te helpen, maar het is nog te vaak dweilen met de kraan open. Om de problematiek bekender te maken bij een breder publiek schreef hij het boek 'Een Nieuw Hoofdstuk'. Hierin vertelt Musti Onlen de verhalen van tien thuisloze jongeren en de problemen die ze ondervinden. Maar hij komt ook met enkele beleidsaanbevelingen waarmee de bevoegde instanties aan de slag kunnen.