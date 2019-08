TVL Nieuws, 14 augustus 2019

- In het uitgebrande pand in Beringen waar twee brandweermannen uit Heusden-Zolder het leven lieten, zouden verschillende vuurhaarden zijn aangetroffen. Dat is ons bevestigd door bronnen dichtbij het onderzoek.- Koning Filip heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de overleden brandweermannen. De nabestaanden willen een sereen en intiem afscheid. - De SP.A rekent op CD&V en Open VLD om de afschaffing van de provincie Limburg te voorkomen.- In Borgloon groeit de onrust over de komst van een megakippenstal voor 180.000 kippen.- En bij Pukkelpop zijn ze er helemaal klaar voor. De weide is gecontroleerd door brandweer en politie én is goedgekeurd.