TVL Nieuws, 14 maart 2024

- Heeft de beschuldigde Lommelaar David Paul met opzet gedood in een rendezvous-hotel in Eksel? De jury zit nu samen om te beslissen over de schuldvraag.- Nooit eerder was het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Limburg zo laag. Het aantal daalde van 49 in 2022 naar 33 vorig jaar.- Maar ondanks die mooie cijfers verliest in Borgloon een 41-jarige man uit Heers het leven na een ongeval.- We krijgen dit jaar weinig processierupsen door het koude en natte voorjaar.- En in Hamont-Achel blijft er protest tegen de bouw van de nieuwe sporthal De Koekoek. De gemeenteraad keurde de bouw goed, maar er zijn nu drie bezwaarschriften ingediend bij de provincie.