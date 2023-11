TVL Nieuws, 14 november 2023

Er is vandaag in ieder geval geen nieuwe vechtpartij geweest in de omgeving van de Helix in Maasmechelen. Op sociale media werd daartoe opgeroepen, maar de politie waarschuwde massaal om niet deel te nemen aan een mogelijke vechtpartij. De ordediensten zouden daarvoor extra patrouilleren. De directie van de school zit intussen zeer verveeld met de zaak. De vechtpartij vond eind vorige week plaats buiten de schoolmuren. De slachtoffers zijn leerlingen van de Helix, maar de daders niet. Volgens algemeen directeur Sabine Vanstraelen doet de school er alles aan om een veilige omgeving voor leerlingen en leerkrachten te creëren. Burgemeester Raf Terwingen benadrukt dat de gemeente ook inzet op veiligheid. Er zijn regelmatig extra politiepatrouilles na schooltijd en buurtopbouwwerkers zijn in de verschillende wijken actief. Volgens Terwingen moeten ook de ouders hun verantwoordelijkheid opnemen.