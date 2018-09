TVL Nieuws, 14 september 2018

Park H is de nieuwe naam voor de Grenslandhallensite in Hasselt. Ook de nieuwe evenementenruimte, Expo Hasselt, is klaar om bezoekers te ontvangen. De NV Antwerps Sportpaleis investeerde zo'n 14 miljoen euro in de verbouwing van de site en het volgende project staat al voor de deur. Park H zal hét belevingspark van Limburg worden dat via ondergrondse tunnels verbonden zal worden met het Kapermolenpark.