TVL Nieuws, 14 september 2023

De nieuwe bestemming van de pastorij in Beverst doet watertanden. Samen met vzw Heide Atelier zal de stad het beschermde dorpsgezicht renoveren en omvormen tot een multifunctionele ontmoetingsplek. Het gelijkvloers wordt ingericht als tearoom en ijssalon terwijl de eerste verdieping een gemeenschapsruimte wordt voor de verenigingen en inwoners van Beverst. Het pand wordt up-to-date gemaakt en krijgt een hedendaagse uitbreiding. "De historische pastorij, gelegen tussen de Zonhoevestraat en de N2-gewestweg, is een beeldbepalend gebouw in de kern van Beverst", steekt burgemeester Bruno Steegen van wal. "Sinds 2020 heeft de stad het pand in erfpacht van kerkfabriek Sint-Gertrudis met de bedoeling om er een nieuwe publieksgerichte invulling aan te geven. Op die manier blijft het erfgoed behouden en ontstaat een nieuwe ontmoetingsplek voor Beverstenaren. Nadat een eerste private partner begin dit jaar jammerlijk en onverwacht afhaakte, werd een nieuwe marktraadpleging georganiseerd. Met resultaat: vzw Heide Atelier komt vandaag met een uniek concept als ideale partner uit de bus. Als alles goed gaat, zal Beverst vanaf april 2025 een schitterende ontmoetingsplek rijker zijn." Jongvolwassenen vzw Heide Atelier zullen ijssalon draaiende houdenDe kandidaatstelling van vzw Heide Atelier is opgebouwd rond de realisatie van een ijssalon – tearoom, waarbij de werking met jongvolwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of Autismespectrumstoornis (ASS) centraal staat. "Vzw Heide Atelier zal in de gerenoveerde pastorij een nagelnieuw ijssalon – tearoom realiseren en uitbaten. We zullen er het beste artisanale ijs fabriceren en verkopen: vers schepijs, huisgemaakte frisco’s, ijspralines en -taarten, wafels, Bilzerse vlaai en een lekker drankje. Uniek in het concept is dat onze medewerkers vooral jongvolwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of Autismespectrumstoornis (ASS) zijn. De jongeren die we begeleiden vervaardigen en verkopen zelf de ijsproducten in het gespecialiseerde atelier. Daarbij wordt ook de combinatie gemaakt met een verbruikssalon ter plekke. Zo krijgen onze medewerkers de tijd en de ruimte om specifieke vaardigheden (opnieuw) aan te leren en kunnen de jongeren op eigen tempo terug een plaats in de maatschappij oppikken," zegt Jan Nonneman, voorzitter vzw Heide Atelier.VZW Heide Atelier baat vandaag al meerdere vestigingen uit in Vlaanderen. "De vzw werd opgericht nadat onze dochter in 2005 op 15-jarige leeftijd getroffen werd door een herseninfarct. Het was snel duidelijk dat op vlak van revalidatie en opvang specifieke noden niet ingevuld raakten. Jongvolwassenen met een milde NAH hebben dikwijls geen intense lichamelijke of psychische hulp nodig. Tegelijk zijn ze vaak ook niet geschikt voor een beschermde werkplaats, school of het reguliere arbeidscircuit. Om hier een oplossing voor te zoeken hebben we vzw Heide Atelier opgestart en een nicheproduct ontwikkeld: artisanaal ijs," verduidelijkt Jan Nonneman de doelstellingen.Herbestemming PastorijDe stad staat in voor de renovatiewerken van het pand waarbij ook een nieuw bijgebouw wordt gerealiseerd. Het gelijkvloers wordt herwerkt tot modern atelier met een professionele keuken. Hier vervaardigen de medewerkers allerhande artisanale ijs- en voedingsproducten. "De centrale vertrekken van de pastorij worden omgebouwd tot sfeervol en geïntegreerd verbruikssalon dat toegankelijk is voor iedereen. Er wordt ook een nieuw sanitair blok gerealiseerd. De bovenverdieping van de pastorij wordt omgevormd tot een hedendaagse community-ruimte waar de inwoners van Beverst al zolang naar vragen. Daar kunnen allerhande activiteiten plaatsvinden: vergaderingen, bijeenkomsten, workshops, babyborrels of feestjes. Zo wordt de pastorij een toonvoorbeeld van gemeenschapswerking. Op aanvraag kan Heide Atelier instaan voor het klaarzetten, afruimen en het beheer van de geboekte zalen. Een ideale combinatie. De stad maakt maar liefst 1,1 miljoen euro vrij om dit positieve project in Beverst mogelijk te maken. Heide Atelier investeert zelf bijna 300.000 euro," duidt schepen van grond- en pandenbeleid Guy Sillen de concrete plannen. Ontmoetingsplek BeverstVia het project met Heide Atelier realiseert de stad Bilzen een vierdubbele doelstelling: de inwoners en verenigingen van Beverst krijgen er een hele mooie ontmoetingsplek bij, terwijl een belangrijk en beeldbepalend gebouw in het hart van het dorp wordt gerenoveerd, samen met én ten dienste komt van de lokale gemeenschap. En, Beverst krijgt er een kwalitatieve horecagelegenheid bij. Opening april 2025De officiële opening staat gepland voor april 2025. Maar zolang hoeven ijsjesfans niet te wachten: volgende zomer zal er al een pop-upconcept actief zijn in de tuin van de pastorij. De stad organiseert op donderdag 28 september een infomoment voor de buurtbewoners om hen in detail uit te leggen welke de precieze plannen zijn voor de pastorij en om hen uit te nodigen om de gemeenschapsruimte mee vorm te geven.