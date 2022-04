TVL Nieuws, 15 april 2022

Een bedrijf dat een stuk bosgrond, centraal in het Pijnven, aankoopt, om er bomen op te planten. Dat is wat de IT-dienstverlener Ordina, met vestiging in Lummen, doet. En het is een nieuwe trend. Bedrijven willen zo hun bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Ordina plant in Pelt 25.000 bomen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir moedigt andere bedrijven aan om hetzelfde te doen. Ze noemt het project in Pelt baanbrekend.