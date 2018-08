TVL Nieuws 15 augustus 2018

- Pukkelpop neemt dit jaar nog eens extra veiligheidsmaatregelen. Voor het eerst is de ontmijningsdienst DOVO op het festival aanwezig met explosievenhonden en er komt een sluitingsuur voor de kraampjes rond het festival. - De stad Hasselt test een nieuw soort vuilnisbakken uit. Er kan tien keer meer afval in, en de bakken geven zelf een signaal wanneer ze vol zijn. - In Riemst zijn de verzakte woningen gestut, maar naar verwachting moet toch minstens één woning afgebroken worden. - Een rouwkamp in Opoeteren helpt kinderen om te gaan met het verlies van een geliefde. - En Racing Genk wil morgen in Poznan zo snel mogelijk een doelpunt pakken om de kwalificatie voor de volgende ronde veilig te stellen. De ploeg vertrekt vol vertrouwen naar Polen.