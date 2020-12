TVL Nieuws, 15 december 2020

Oudsbergen en Pelt dragen sinds vandaag het label van ‘kindvriendelijke gemeente’. Ook Geel, Gent, Laarne, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout mogen zich officieel een kindvriendelijke stad of gemeente noemen. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) reikte de prijs vandaag digitaal uit, via een filmpje. Het label wordt toegekend aan steden en gemeenten in Vlaanderen die kinderrechten hoog in het vaandel dragen en waar kinderen en jongeren meewerken aan beslissingen. Het is al de vierde keer dat het label wordt uitgereikt. Vlaanderen telt ondertussen al 26 kindvriendelijke steden en gemeenten. Om de twee jaar kunnen steden en gemeenten zich kandidaat stellen om het label te ontvangen. Een groep van experten beoordeelt dan hun kindvriendelijk beleid. De erkenning is zes jaar geldig, daarna kunnen steden en gemeenten zich wel opnieuw kandidaat stellen. Welzijn van de jeugd Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) overhandigde het label digitaal, via een filmpje. “Er wordt door beleidsmakers vaak gesproken over kinderen en jongeren, maar te weinig met kinderen en jongeren. Met dit label belonen we steden en gemeenten die écht rekening houden met de impact van hun beslissingen op de brede leefwereld van kinderen, jongeren, hun gezinnen en verenigingen.”, aldus de minister. Volgens Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens is het belangrijk dat lokale besturen naar hun beleid kijken vanuit de blik van kinderen en jongeren. “Corona zette het recht op onderwijs, vrije tijd, op hulpverlening en wonen van kinderen en jongeren in Vlaanderen zwaar onder druk, zeker voor kinderen en jongeren die in een kwetsbare situatie opgroeien. Lokale besturen hebben bewezen dat ze een sleutelrol kunnen spelen om die rechten mee te garanderen. Kindvriendelijke steden en gemeenten spelen een cruciale rol in het welzijn van onze jeugd.” Fusiegemeenten Oudsbergen en Pelt Burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) is blij dat Oudsbergen het ‘waardevolle’ label van kindvriendelijke gemeente heeft gekregen. : “Het laat zien dat je als gemeente waarde hecht aan de mening van kinderen en jongeren en dat je dit in het hele beleid wil doortrekken”, aldus Ceyssens.” De jury die het label toekent, gaat niet over een nacht ijs. Je moet als gemeentebestuur laten zien dat je er alles aan doet om het label te verdienen en om het te kunnen behouden in de toekomst.” Ook in Pelt zijn ze trots op deze nieuwe erkenning. Met 80 concrete actiepunten wil de Noord-Limburgse fusiegemeente ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich goed voelen in Pelt. “We geven kinderen en jongeren alle kansen om te groeien tot gelukkige en weerbare jongvolwassenen. Ouders en begeleiders moeten de gepaste ondersteuning vinden in Pelt’ aldus burgemeester Frank Smeets (CD&V). “Onze ambitie is om de meest kindvriendelijke gemeente van Vlaanderen te worden.” Bekijk hier de uitreiking van het label van ‘kindvriendelijke gemeente’ aan Pelt: