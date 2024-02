TVL Nieuws, 15 februari 2024

Het is uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. We halen vandaag 16 tot maximaal 17 graden. Ook vannacht blijft het met 11 graden zacht, en dat is nog nooit eerder gemeten. Het lijkt wel of de winter voorbij is, maar dat mogen we niet meteen concluderen, zegt onze weerman Michel Nulens. In maart kan het immers nog vriezen en sneeuwen.