TVL Nieuws, 15 maart 2023

- Jelle Engelbosch stapt uit de politiek. In een exclusief gesprek met onze redactie zegt het N-VA-kopstuk uit Sint-Truiden dat hij dat hij ervan overtuigd is dat zijn naam gezuiverd zal worden.





- Sinds de invoering van trajectcontroles in Bilzen houden bijna alle bestuurders zich aan de snelheidslimiet. Dat blijkt uit cijfers die TV Limburg kon inkijken. Vóór de trajectcontroles reden in dezelfde straten tien tot vijftig procent van de automobilisten te snel.





- Zijn zelfstandige uitbaters een zegen of een vloek voor personeel en klanten van supermarkten? In de commotie over de Delhaizes gaan we op zoek naar antwoorden bij de Spar.





- De politiezone Carma zet actief in op de preventie van politiegeweld. De politie investeert in extra traningen en bijscholing.





- En de een zijn dood is de ander zijn brood. Na de sluiting van de muziekodroom in Hasselt spelen steeds meer groepen in De Bilding in Bilzen.