TVL Nieuws, 15 september 2017

In opdracht van de stad Bilzen start Hogeschool PXL met een onderzoek naar het natuurvoordeel van bomen in openbaar groen. Dat is een primeur voor Vlaanderen. Individuele bomen in het straatbeeld en laanbomen zijn soms een doorn in het oog van buurtbewoners omwille van de overlast door onder meer bladval. Tweede- en derdejaarsstudenten van de opleiding Groenmanagement zullen nu in kaart brengen welke positieve effecten deze bomen hebben op mens en dier. De studenten worden hierin begeleid door twee lectoren van de PXL. Alain De Vocht van Hogeschool PXL: “Op die manier wordt het resultaat gewaarborgd en leren de studenten het werkveld kennen in een concrete en professionele context. Het zijn studenten uit de bachelor Groenmanagement. Ze zijn tussen 19 en 23 jaar oud. Velen van hen komen na hun studies terecht bij milieu- en groendiensten van steden en gemeenten als groendeskundigen. Naast de projectgroepen in het tweede en derde jaar zullen ook enkele stagestudenten intensief met het project bezig zijn. Eén bachelorstudent zal hieraan ook zijn eindwerk ophangen.” Koolstof versus zuurstof Schepen van milieu Veerle Schoenmaekers kijkt reikhalzend uit naar het onderzoek: “De bladval van bomen op pleinen en langs de straten zorgt soms al eens voor ergernis. Maar we mogen niet vergeten dat onze bomen uiterst belangrijk zijn. Voor de natuur én voor ons. Bomen geven nestgelegenheid en voedsel aan vogels. Maar voor de mens zijn ze zowaar nog van groter belang; ze helpen de lucht te zuiveren door bijvoorbeeld fijn stof van het wegverkeer op te vangen. Bomen nemen de koolstof op en dragen zo bij tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ze brengen zuurstof in de lucht en nemen water op waardoor minder afvloeiing en overstromingen voorkomen. Met de opwarming van het klimaat zorgen ze bovendien voor een koelend effect in onze dorpskernen en steden.” Londen en Edinburgh Het onderzoek in Bilzen is een primeur voor Vlaanderen. Burgemeester Frieda Brepoels: “Nooit eerder werden in Vlaanderen de natuurvoordelen van bomen in het openbaar groen in kaart gebracht. Naast de meerwaarde voor mens en maatschappij worden ook de kosten van het onderhoud berekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Amerikaans model dat aangepast is naar de Europese situatie. Steden als Londen en Edinburgh deden het ons op die manier al voor. De overeenkomst met Hogeschool PXL ten bedrage van 20.000 euro loopt over een jaar en vangt aan met de start van het academiejaar. Hiermee wordt de volledige werking van het professionele onderzoek bekostigd.”