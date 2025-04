TVL Nieuws, 16 arpil 2025

In een pop-up in winkelcentrum Shopping 1 in Genk kunnen schattenjagers zich volgende week vijf dagen lang laten verrassen. Bij King Colis kan je pakketjes kopen die verloren zijn gegaan bij de levering. Maar: de inhoud is altijd een verrassing. "Niet weten wat je koopt, is deel van de pret", lacht CEO en co-founder Killian Denis. "Wordt het een stijltang of een nieuw paar sneakers… dat is elk pakket opnieuw spannend afwachten." Dagelijks raken duizenden online bestellingen verloren bij leveringsdiensten, bijvoorbeeld omdat mensen verkeerde adressen opgaven of het label beschadigd raakte. Vaak gaat het om high-tech producten, merkkleding, schoenen, horloges, lederwaren, gadgets en zelfs videogames. Normaal gezien worden deze niet-bezorgde pakketten – na terugbetaling aan de ontvangers – vernietigd door de leveringsbedrijven. Maar dat vindt de Franse start-up King Colis zonde. Het bedrijf geeft de verloren pakketten nieuw leven door ze op te kopen van de leveringsbedrijven en ze voor prikje door te verkopen via hun website en pop-ups. Alle pakketjes worden verkocht in de staat waarin King Colis ze ontving. De inhoud van de pakketten zijn een mysterie zowel voor King Colis als voor de klant. 5 dagen grabbelen in 10 ton verloren pakjesKing Colis opende al pop-upstores in Duitsland, Luxemburg, Denemarken, Nederland, Italië, Zweden en Oostenrijk. In februari opende het ook de eerste pop-up store in België en dat was meteen een groot succes vertelt Killian Denis: "Onze pop-up in Antwerpen oversteeg al onze verwachtingen. Maar liefst 8.500 bezoekers kwamen een kijkje nemen en we verkochten 8.5 ton aan verloren pakketjes. De bezoekers in Antwerpen waren duidelijk heel enthousiast dus we zijn alvast benieuwd naar de opening in Limburg!" Betalen volgens gewichtVan 22 tot 26 april ’25 strijkt de pakjeswinkel voor de allereerste keer neer in Limburg, in hartje Genk. Maar liefst tien ton pakketten worden verspreid over verschillende bakken naarmate de verkoop vordert, waarin bezoekers vijf dagen lang kunnen voelen en graaien. Iedereen heeft tien minuten de tijd om pakketten te kiezen, maar ze opendoen mag pas na betaling. Voor een ‘standaard’ verloren pakket betaal je 1,99 euro per 100 gram. Premium-pakketten kosten 2,79 euro per 100 gram. "Het is altijd opnieuw leuk en spannend", vertelt CEO Killian Denis. "Je weet nooit wat je gaat uitpakken. Soms zitten er echte schatten in de pakjes. Zo had een van onze klanten bij het uitpakken ineens een kleine goudstaaf in handen. Er werd ook al eens een tweedehands Rolex uitgepakt. Veel mensen wachten trouwens tot ze thuis zijn om te zien wat in hun pakketje zit. Zo maken ze er een leuk unboxing moment van."