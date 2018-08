TVL Nieuws 16 augustus 2018

- Op dit moment opent Pukkelpop in Hasselt de deuren voor tienduizenden festivalgangers. We gaan live naar de weide voor de start van het festival. - Bij een aantal gezinnen in Sint-Truiden komt al vier maanden bruin water uit de kraan. De Watergroep krijgt het probleem maar niet opgelost. - De kans is groot dat we vijf opeenvolgende jaren extreem warme zomers krijgen. - En onderweg naar het Poolse Poznan reageert Ruslan Malinovskyi voor onze camera tevreden op zijn contractverlenging bij Racing Genk. De wedstrijd is morgen live te volgen op TV Limburg.