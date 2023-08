TVL Nieuws, 16 augustus 2023

Ruim een half jaar na de aardbevingen in Turkije en Syrië is het leed nog steeds groot. De wederopbouw laat op zich wachten, eerst worden de onstabiele gebouwen neergehaald. Er liggen nog steeds lichamen onder het puin. De familie Onlen uit Pelt volgt de situatie nog steeds op de voet op. Op veel plaatsen is er geen water of elektriciteit. Volgens de familie kunnen we hier in het Westen nog steeds financiële steun bieden.