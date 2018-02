TVL Nieuws, 16 februari 2018

In deel 2 van onze reeks In Het Spoor Van De Wolf volgen we opnieuw een deel van het meer dan 1.000 kilometer lange traject dat Naya aflegde vanuit het noorden van Duitsland om zich te vestigen in Leopoldsburg. We trekken door een gebied waar meerdere wolven doodgereden zijn in het verkeer en waar mensen midden in het centrum van een stadje oog in oog stonden met een wolf.