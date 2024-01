TVL Nieuws, 16 januari 2024

- De sneeuw vandaag was een voorbode van nog veel meer winterse neerslag. Woensdag valt er naar verwachting tot tien centimeter sneeuw in Limburg.- Vannacht en morgenvroeg wordt het spekglad op de weg. We zoeken uit hoe je best je rijstijl aanpast in gevaarlijke omstandigheden.- N-VA heeft de ambitie om bij de verkiezingen in juni de grootste te worden. Enkel de grootste partij kan via een zakenkabinet orde op zaken stellen in ons land, zegt Steven Vandeput in een gesprek met onze redactie.- Het parket onderzoekt hoe het lichaam van een Nederlander in de Maas bij Maasmechelen terecht kwam. Uit de autopsie blijkt dat verdrinking de doodsoorzaak is.- En de werknemers van NedCar krijgen woensdag te horen wie ontslagen wordt en wie mag blijven.