TVL Nieuws, 16 juli 2017

* Enkele stevige regenbuien zorgen voor ellende op de Limburgse wegen. In Overpelt en Diepenbeek zijn er verkeersongevallen waarbij watergladheid waarschijnlijk de oorzaak is. * In vergelijking met het Europees gemiddelde sterven er in het Ziekenhuis Oost-Limburg opvallend minder mensen tijdens een hartoperatie. Het ZOL komt als eerste ziekenhuis in Limburg met die cijfers naar buiten. * Een opmerkelijke trend in de landbouwsector. Steeds meer boeren of fruittelers schakelen over naar bio. De voornaamste reden is de kwaliteit van het product. * En het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek krijgt de laatste dagen opvallend veel vogels binnen die verstrikt geraken in prikkeldraad.