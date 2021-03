TVL Nieuws, 16 maart 2021

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen heeft plannen om een wolvenverblijf te bouwen, voor het geval er weer een wolf wordt aangereden en verzorging nodig heeft. Omdat wolven mensenschuw moeten blijven, is er een speciaal verblijf nodig waarin de dieren volledig in afzondering zitten. Samen met Landschap vzw, de natuurvereniging achter Welkom Wolf, zamelt het Natuurhulpcentrum daar nu geld voor in. In amper drie jaar tijd waren er al vijf aanrijdingen met wolven in Limburg. Drie daarvan waren met een dodelijke afloop: wolf Roger werd in 2018 door een auto gegrepen en afgelopen herfst werden nog twee welpen van August en Noëlla doodgereden. En dan was er nog een wolf die tot twee keer toe werd aangereden in Oudsbergen maar de klap overleefde, en terug de natuur in vluchtte. Omdat het Natuurhulpcentrum het realistisch acht dat we in de nabije toekomst weer met een dergelijk scenario te maken zullen krijgen, willen zij de komende maanden een speciaal wolvenverblijf bouwen. Dat verblijf zal er helemaal op gericht zijn om zieke, gewonde of verweesde wolven op te vangen en te verzorgen. Mensenschuw Een speciaal aangepast verblijf moet er voor zorgen dat de wolven schuw blijven. De dieren mogen mensen zeker niet gaan associëren met verzorging of voedsel. Dat kan door in een dichtbegroeid perceel een wolvenverblijf te bouwen dat uit twee identieke delen bestaat, van elkaar gescheiden door een doorgang met een poort die van buitenaf kan bediend worden. Terwijl de revaliderende wolf in één deel verblijft, kan in het andere deel voedsel worden aangebracht. Zodra de poort open gaat, kan de wolf eten zonder dat hij mensen gaat associëren met voedsel. Inzamelactie Het Natuurhulpcentrum en Landschap vzw slaan de handen in elkaar om op korte termijn zo’n wolvenopvang te bouwen. Welkom Wolf engageert zich om de nodige fondsen bij elkaar te brengen zodat het wolvenverblijf operationeel kan zijn tegen volgende zomer, de tijd dat de nieuwe wolvenwelpen hun eerste uitstapjes maken en extra kwetsbaar zijn. “We hopen het wolvenverblijf nooit nodig te hebben, maar ons gezond verstand zegt dat de bouw ervan niet meer kan wachten”, klinkt het bij Welkom Wolf. De kostprijs van het project bedraagt minimaal 6.000 euro. Later volgt meer in het TVL Nieuws.