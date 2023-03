TVL Nieuws, 16 maart 2023

De kinderopvang staat onder grote druk in Bilzen: twee onthaalouders hebben beslist om hun praktijk stop te zetten en mogelijk volgen er nog twee andere. Vier opvangplaatsen die plots wegvallen is ongezien. Minstens 12 kinderen komen in de kou te staan, terwijl nu al enorm veel ouders zonder opvang zitten. Het zorgt voor veel frustratie bij Ferm, waar ze op jaarbasis maar 1 op 2 gezinnen kunnen helpen om opvang te vinden. "We moeten ervoor zorgen dat het terug aantrekkelijker is om onthaalouder te worden," klinkt het daar.