TVL Nieuws, 17 april 2023

Het parket van Limburg verspreidt een opsporingsbericht van de 66-jarige Roger Lagneau. De man werd voor het laatst gezien op donderdag 6 april om 17.00 u in de Meeënweg in Genk. Zijn wagen, een grijze Hyundai Kona, is een week later teruggevonden op de verbindingsweg tussen de Boudewijnlaan en het jaagpad van het Albertkanaal in Diepenbeek, dicht bij de sluizen. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Roger is ongeveer 1m70 lang en mager gebouwd. Hij heeft grijs haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een jeans, een zwarte jas en een grijze trui. Aan Roger wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen. Hebt u Roger LAGNEAU gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0.